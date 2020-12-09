Матч Лиги чемпионов УЕФА прервали из-за расистского скандала

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был прерван после расистских высказываний судьи в адрес чернокожего помощника тренера. Игра в Париже возобновится 9 декабря с новым составом судей.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом. На 15-й минуте игры на парижском стадионе "Парк де Пренс" судьи показали красную карточку помощнику тренера, бывшему участнику сборной Камеруна Пьеру Вебо.

При этом резервный арбитр якобы оскорбительно отозвался о цвете кожи камерунца. Судейская бригада из Румынии в свое оправдание заявила, что арбитр произнес слово "Negru", которое в румынском языке означает черный цвет, а Вебо принял его за близкое по звучанию расистское описание чернокожих людей.

Игроки турецкого клуба покинули поле вскоре после словесной перепалки судей и представителей "Истанбула". Позднее они решили не возвращаться на поле в этот вечер. Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что оставшиеся 75 минут матча будут сыграны 9 декабря. Судейскую бригаду полностью обновят, заверили в УЕФА, пообещав немедленно приступить к тщательному расследованию инцидента.

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