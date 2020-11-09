Артема Дзюбу отстранили от матчей из-за слитого интимного видео. Его поддержали в соцсетях

Нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбу лишили капитанской повязки и отстранили от ноябрьских матчей после того, как в интернет слили видео, где он мастурбирует. В РФС поддержали это решение, но многие российские знаменитости и пользователи соцсетей вступились за футболиста.

7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео известных людей, появился ролик, где Артем Дзюба показывает язык и мастурбирует. После этого он закрыл инстаграм и комментарии под постами. По информации Baza, видео слили злоумышленники, которые за несколько недель до этого взломали телефон футболиста.

Позднее Дзюба опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал произошедшее. «Все мы грешные, к сожалению. <...> Во многом виноват, наверное, но могу винить только себя, — заявил Дзюба. — Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался». Он отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не выглядеть «тряпкой и показушником».

Реакция

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что не будет развернуто комментировать происшествие, так как оно не относится к спортивной карьере Дзюбы. Несмотря на это, Черчесов решил отстранить нападающего от ноябрьских матчей сборной с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию», — сказал тренер. Он также выразил надежду, что на ближайших сборах эта тема больше не будет подниматься.

В комиссии по этике РФС назвали видео ударом по имиджу Артема Дзюбы и поддержали решение Черчесова. Член комиссии Андрей Созин сказал, что «негативный шлейф от происходящего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам».

В тот же вечер Дзюба играл в составе «Зенита» против «Краснодара». Команда не делала официальных заявлений, но лишила нападающего капитанской повязки. К концу матча Дзюба забил один из трех голов, ставший победным. После матча Дзюба отказался от приза лучшему игроку встречи и отдал его Сутормину, у которого накануне умер отец. Нападающий добавил, что утечка видео — ерунда по сравнению с горем, которое случилось в семье одноклубника.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин счел чрезмерным лишение Дзюбы капитанской повязки. «Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал», — заявил Созин. При этом он подчеркнул, что футболисту следовало подумать о близких. «Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео! У Артема большие, если не катастрофические потери», — подчеркнул Созин.

Поддержка в соцсетях

Несмотря на жесткую реакцию со стороны Черчесова и РФС, в соцсетях Дзюбу в основном поддержали как знаменитости, так и обычные пользователи. Они обратили внимание на то, что мастурбация — не незаконное занятие, и наказать следовало бы того, кто без разрешения опубликовал интимное видео. У многих вызвало вопросы, что футболиста отстранили за такой «проступок», в то время как других не наказывают за более тяжкие — например, Михаил Скипский продолжает играть в «Что? Где? Когда?» на «Первом канале», несмотря на обвинения в домогательствах к школьницам.

Будет правильно, если карьера идиота, ведущего этот аккаунт, продолжится тем, что его уволят https://t.co/Zrt1K959Jl — Alexey Navalny (@navalny) November 8, 2020

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