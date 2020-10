Хабиб Нурмагомедов выиграл 29-й бой подряд и объявил о завершении карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел свой последний бой в карьере. В субботу вечером Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Это был 29-й бой в карьере россиянина, он не потерпел ни одного поражения.

"Когда я начинал в UFC, очень многие не верили (в меня). Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться", - сказал Нурмагомедов после завершения поединка.

Свою победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, умершему летом этого года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

Гэтжи, в свою очередь, назвал победу россиянина абсолютно заслуженной. "Я отношусь к Хабибу со всем уважением... Он - величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни", - сказал американец.

Пресс-служба UFC назвала Нурмагомедова королем, "наследию которого не будет равных". С победой россиянина поздравили, среди прочих, его бывший соперник Конор Макгрегор и футболист Криштиану Роналду.

32-летний уроженец Дагестана провел 13 боев в UFC. В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс, победив американца Эла Яквинту. Далее он дважды защитил титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье.

Победу Нурмагомедова бурно празднуют на его родине. Как передает корреспондент ТАСС, на дорогах в городах и селах Дагестана образовались большие пробки, люди танцуют лезгинку прямо на проезжей части. В Дербенте по случаю победы Нурмагомедова был устроен салют.

What a moment. Khabib wins his first fight since his late father Abdulmanap died from complications due to COVID-19 and announces his retirement with a 29-0 record.#UFC254 pic.twitter.com/9iqMObnC0x — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2020

Victory for Khabib and the Champion is overcome with emotion. A beautiful moment of respect as Justin Gaethje joins him in the centre of the mat. One step closer to Father's Plan 🙏#UFC254 pic.twitter.com/1Gd6xRNAaA — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020

"This was my last fight. No way I can come here without my father. ... I promise it will be my last fight. If I give my word, I have to follow this." Khabib Nurmagomedov announces retirement after defending lightweight title at #UFC254 (via @ufc)pic.twitter.com/OYBSBMHrYl — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2020

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!