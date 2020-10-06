У футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус

У игрока Национальной мужской сборной Литвы по футболу Доминикаса Бараускаса выявлен коронавирус, сообщила в понедельник вечером Литовская федерация футбола.

"Коронавирусом заболел защитник вильнюсского клуба Riteriai Доминикас Бараускас. Игрок изолирован от команды и не примет участие в ближайшем матче", – говорится в сообщении.

Федерация утверждает, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, об этом случае информирована UEFA.

Во вторник литовская сборная летит в Эстонию, где в среду планирует провести контрольные соревнования со сборной этой страны. В Эстонии у игроков будут взяты повторные тесты на коронавирус.

11 октября в Лиге UEFA Литовская сборная должна играть со сборной Беларуси, а через три дня – со сборной Албании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!