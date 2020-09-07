Джокович извинился за удар по судье; спортсмен дисквалифицирован

Джокович заявил, что не специально ударил мячом по судье. Он пообещал извлечь урок из случившегося и извинился за свое поведение перед участниками US Open, пишет портал РБК.

Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Ранее в ходе матча четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой Джокович, после того как уступил сопернику гейм со счетом 5:6, в гневе ударил ракеткой по мячу и попал в линейную судью. Она упала. После случившегося спортсмена отстранили от участия в турнире.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes pic.twitter.com/wsVDKBa0nY — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 6, 2020

«Вся эта ситуация оставила только грусть и чувство пустоты. Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс, но это было не специально. Так поступать нельзя», — написал Джокович в Instagram.

Комментируя свою дисквалификацию, теннисист заявил, что ему «нужно разобраться в себе» и «вынести урок» из случившегося. «Это позволит мне стать лучше и как игроку, и как человеку. Я приношу извинения за свое поведение всем, кто связан с US Open», — заключил Джокович.

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