Новым тренером каунасского БК "Жальгирис" стал австриец Мартин Шиллер

Новым главным тренером каунасского баскетбольного клуба "Жальгирис" (Zalgiris) стал 38-летний специалист из Австрии Мартин Шиллер, сообщил клуб.

"Для меня часть работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе", – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении в болельщикам клуба.

М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу.

С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги.

Договор с клубом подписан на два года.

На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona.

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