Прибывший в Барселону Ясикявичюс: работа уже начата

Бывший главный тренер каунасского Жальгириса Шарунас Ясикявичюс прибыл в Испанию в воскресенье, где он будет представлен в качестве нового главного тренера "Барселоны" в понедельник.

После приземления в аэропорту Барселоны "Эль Прат", Ш. Ясикявичюса сразу же встретили фанаты "Барселоны", которые попросили сфотографироваться с новым стратегом команды.

Вскоре 44-летний специалист дал свое первое интервью испанским СМИ и сообщил, что он уже приступил к работе - в последние дни тренер занимался по телефону различными вопросами, связанными с "Барсой".

"Я счастлив работать в одном из лучших клубов мира. Я с нетерпением жду, когда обоснуюсь здесь снова. Работа уже началась, поскольку мы уже согласовали различные рабочие вопросы по телефону.

Мне нелегко было покинуть Каунас, потому что у меня там были прекрасные условия, но это новый вызов, и я очень рад этому.

Мы с "Барселоной" будем двигаться вперед понемногу. Команда хорошая, и с ней можно многого добиться. Повседневная работа покажет, чего мы можем ожидать", - сказал Ш. Ясикявичюс.

Заключивший трехлетний контракт с Барселоной Ш. Ясикявичюс тренировал "Жальгирис" с января 2016 года.

Он возвращается в Барселону во второй раз: он защищал честь каталонцев в 2000-2003 и 2012-2013 годах.

🏀🎙 Las primeras declaraciones de Saras Jasikevicius una vez ha llegado a Barcelona 🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/ptQkNstiNf — Barça Basket (@FCBbasket) July 5, 2020

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