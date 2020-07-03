Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, известный тренер по единоборствам и отец ММА-бойца Хабиба, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Рамзана Кадырова.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамазан Рабаданов, друг семьи Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал Sports.ru о причинах смерти 57-летнего тренера.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», — сообщил Рабаданов.

Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.

3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он впал в кому, 14 мая вышел из нее. 10 июня появились новости о том, что его состояние улучшилось.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

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