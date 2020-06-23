Первая ракетка мира Новак Джокович подхватил коронавирус на организованном им турнире

Лучший теннисист планеты серб Новак Джокович заразился коронавирусной инфекцией. Сданный им в Белграде тест дал положительный результат, сообщается на официальном сайте спортсмена. Тест его супруги Елены также оказался положительным, а у их детей - отрицательным.

На минувшей неделе вспышка COVID-19 была зафиксирована на организованном Джоковичем выставочном теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре. Воскресный финальный матч между Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым был отменен за 20 минут до его начала из-за выявления коронавирусной инфекции у другого участника этих соревнований - болгарина Григора Димитрова.

"Все, что мы делали в этом месяце, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями, - говорится в заявлении Джоковича. - Наш турнир был призван объединить теннисистов по всему региону, а также помочь начинающим игрокам из Юго-Восточной Европы получить доступ к конкурентоспособному теннису, в то время как остальные турниры приостановлены из-за COVID-19. Это была филантропическая идея, все собранные средства пойдут нуждающимся".

Зараженный Димитров неделей ранее также играл в сербском Белграде. Ни на одном из соревнований между игроками не соблюдалось социальная дистанция и другие меры предосторожности. Участники обнимались, жали друг другу руки и вместе фотографировались.

"Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус ослабел, сочтя условия безопасности достаточными. К сожалению, этот вирус все еще существует, и это новая реальность, с которой мы еще учимся жить. Я надеюсь, что со временем все станет полегче, мы возобновим прежний образ жизни. Очень сожалею о каждом отдельном случае заражения и надеюсь, что это не нанесет большого ущерба чьему-либо здоровью и все будет хорошо", - добавил Новак.

Позднее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией хорватского теннисиста Борна Чорича, который также выступал на выставочном турнире в Хорватии, а также фитнес-тренера Джоковича Марко Паники. Сам лидер мирового рейтинга в понедельник вернулся в Сербию, где прошел тестирование.

Тест Рублева был отрицательным, тем не менее, он ушел на двухнедельную самоизоляцию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!