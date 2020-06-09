Сабонис еще год будет возглавлять Литовскую федерацию баскетбола

В связи с тем, что коронавирус расстроил график соревнований по баскетболу, Исполнительный комитет Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) во вторник постановил продлить срок полномочий Арвидаса Сабониса на должности президента федерации еще на год, а нового руководителя выбрать после олимпиады следующего года.

"И президент согласился продолжить работу, и в Исполнительном комитете проголосовали, уже все утверждено", - сказал BNS пресс-атташе ЛФБ Вайдотас Заярскас.

Второй срок полномочий А. Сабониса должен был закончиться в начале сентября.

А. Сабонис во вторник сказал на заседании Исполкома ЛФБ, что остаться на должности вынуждает исключительная ситуация.

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"Ситуация исключительная, было бы некрасиво, если бы новый коллега пришел при такой ситуации. Ему было бы тяжело. Я согласен продолжить начатую работу и надеюсь, что мужской сборной удастся попасть на олимпийские игры", - сказал А. Сабонис для пресс-релиза.

Он возглавляет ЛФБ с конца октября 2011 года.

А. Сабонис семь сезонов с 1995 до 2003 года играл в команде НБА Portland Trail Blazers. Он стал олимпийским чемпионом с командой СССР и дважды завоевывал олимпийскую бронзу с мужской сборной Литвы по баскетболу.

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