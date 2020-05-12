Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях в Литве переносится на 2021 год

BNS ru.DELFI.lt

Futbolas Foto: Unsplash

Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях, который должен был состояться в Литве этой осенью, переносится на 2021 год, сообщила во вторник Литовская федерация футбола (ЛФФ).

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