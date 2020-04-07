Отчет Минюста США: члены ФИФА получили взятки за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Министерство юстиции США обнародовало детали отчета Федеральной прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк о подкупе сотрудников и членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) перед голосованием за проведение чемпионатов мира в России (2018) и Катаре (2022).

Нынешние официальные обвинения - первые, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА. Обвинительное заключение представлено в рамках разбирательства, которое продолжается с мая 2015 года.

В 69-страничном документе содержатся обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях и взяточничестве. Имена некоторых из них не раскрываются.

В частности там утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго получил суммарно 5 млн долларов за свой голос в пользу России. За ту же услугу взятка в размере $1 млн была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы. В обвинении не указано, поступила ли ему эта сумма.

Что касается Уорнера, то в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года он получил свои деньги более чем 20 отдельными переводами. Как утверждается, на счета подставных оффшорных компаний, с которых переводили деньги Уорнеру, средства поступали от "базировавшихся в США компаний, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России". Названия компаний не раскрываются.

В 2015 году Уорнеру пожизненно запретили ведение деятельности, связанной с футболом.

При голосовании за проведение ЧМ-2022 в Катаре взятку получили бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая, который скончался в августе 2019 года, и еще один неназванный соучастник.

Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре были предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

Напомним, Россия получила право провести ЧМ-2018 по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, набрав более половины голосов во втором туре. Заявка Англии выбыла после первого тура.

Позднее следственной палате комитета по этике ФИФА под руководством Майкла Гарсии пришлось провести расследование по итогам этих выборов, финальный отчет которого не содержал претензий к России. Как заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, делегация РФ проводила свою заявку честно и ей не понадобилось никого покупать.