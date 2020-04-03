Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов за карьеру

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет третьим действующим спортсменом в мире и первым футболистом в истории, заработавшим за карьеру миллиард долларов, утверждает портал Football Italia со ссылкой на Business Insider.

По данным источника, на прибыль португальца сильно не повлияет даже сокращение зарплаты в туринском клубе в связи с пандемией коронавируса. 35-летний атлет является владельцем бренда мужской одежды CR7, а также получает миллионы по рекламным контрактам. Только бренд CR7 в 2019 году принес Роналду 100 млн.

Отметку в миллиард долларов ранее преодолели знаменитый гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Ожидается, что в 2020 году к этой компании также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Роналду является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. По контракту с в "Ювентусом" он зарабатывает 31 млн евро в год. Однако из-за пандемии коронавируса его оклад сократится на сумму, равную совокупным выплатам за три месяца.