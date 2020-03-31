Игроки "Барселоны" из-за пандемии добровольно пошли на 70% понижение зарплаты

Игроки футбольного клуба "Барселона", а также некоторые представители одноименной баскетбольной команды согласились на 70% понижение зарплаты на время чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса. Таким образом они окажут финансовую помощь остальному персоналу клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.

"Совет директоров "Барселоны", члены всех профессиональных спортивных команд и большая часть баскетбольной команды достигли соглашения касательно сокращения их заработной платы в период пандемии коронавируса. В случае футбольной первой команды снижение составит более 70% от первоначально согласованных с клубом зарплат. Этот дополнительный вклад команды вместе с необходимым вложением клуба гарантирует 100% заработной платы всего неспортивного персонала в клубе", - заявила пресс-служба каталонцев.

Первым акцию прокомментировал в Instagram капитан футбольного клуба Лионель Месси.

"За последнее время было много сказано о зарплатах в первой команде "Барселоны", - написал он. - Я хочу отметить, что мы все четко понимаем, что находимся в исключительной ситуации и мы первые, кто всегда готов помочь клубу. Поэтому мы снизим наши зарплаты на 70% с сегодняшнего дня и до окончания чрезвычайной ситуации. Это наш вклад, чтобы гарантировать 100% выплат всем сотрудниками клуба".

Ранее сообщалось, что Месси совместно с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой направил в медицинские учреждения Каталонии 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Чемпионат Испании по футболу, в котором лидирует "Барселона", был приостановлен 12 марта, а позже из-за пандемии возобновление турнира отложили на неопределенный срок. По данным издания Marca, "Барса" потеряет как минимум 100 млн евро из-за ситуации с коронавирусом, что составляет 10% от суммы бюджета клуба на сезон-2019/20.

В Испании выявлено более 85 тысяч случаев заражения, более 7 тысяч человек умерли.