Пожелавший покинуть "Ювентус" Криштиану Роналду получил предложения от двух клубов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб по окончании сезона. В услугах португальца заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", причем оба клуба уже сделали ему конкретные предложения, утверждает портал Diario Gol.

По информации источника, в "ПСЖ" видят пятикратного обладателя "Золотого мяча" в связке с Килианом Мбаппе, а бывший клуб Роналду "Манчестер Юнайтед" благодаря звездному трансферу мечтает вернуть былую славу на "Олд Траффорд". Однако этот вариант зависит от попадания манкунианцев в Лигу чемпионов.

Напомним, что Криштиану перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду на сегодняшний день оценивается в 75 млн. С 2003 по 2009 год португалец выступал за "МЮ" под руководством Алекса Фергюсона.

В текущем сезоне на счету Роналду 25 мячей в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.