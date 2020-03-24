Журнал France Football объявил Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира

NEWSru.com

Авторитетное спортивное издание France Football провело традиционное исследование уровня доходов футболистов. При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные бонусы в сезоне-2018/19.

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