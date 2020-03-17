Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. "Он отложен и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года", - сообщил глава Футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон. Решение принято совместно с представителями 55 федераций, входящих в УЕФА.
"Большой футбол вернется"
В сборной России по футболу уже отреагировали на информацию о переносе. "Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте… Большой футбол обязательно вернется", - написала пресс-служба сборной в Twitter.
⚡️ #ЕВРО2020 перенесён на лето 2021 года.
Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го.
Большой футбол обязательно вернётся 💪🏻 pic.twitter.com/sgqs1GX9wv— Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020
Континентальное первенство перенесено впервые в своей истории. Турнир должен был пройти с 12 июня до 12 июля. Он был приурочен к 60-летию с первого ЧМ Европы.