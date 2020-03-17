УЕФА из-за коронавируса перенес чемпионат Европы по футболу

ЧМ Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Большой футбол обязательно вернется", - поддержали болельщиков в сборной России.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. "Он отложен и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года", - сообщил глава Футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон. Решение принято совместно с представителями 55 федераций, входящих в УЕФА.

"Большой футбол вернется"

В сборной России по футболу уже отреагировали на информацию о переносе. "Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте… Большой футбол обязательно вернется", - написала пресс-служба сборной в Twitter.

Континентальное первенство перенесено впервые в своей истории. Турнир должен был пройти с 12 июня до 12 июля. Он был приурочен к 60-летию с первого ЧМ Европы.