Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для пациентов с коронавирусом

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналдо переоборудует свои отели на Мадейре и в Лиссабоне под больницы для заразившихся коронавирусом. Он также оплатит работу медперсонала.

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду создаст в Португалии бесплатные больницы для заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в ночь на воскресенье, 15 марта, сообщило испанское издание Marca.

Португальский футболист намерен превратить в клиники свои отели в Португалии для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, Роналду будет оплачивать работу врачей и других сотрудников. Для пациентов с SARS-CoV-2 лечение в больницах будет бесплатным.

"Мы должны прислушиваться к властям, защита нашей жизни выше всяких интересов", - цитирует Marca слова футболиста, в настоящий момент находящийся на карантине на его родном острове Мадейра после заражения коронавирусом одного из футболистов команды. Принадлежащие Роналдо отели находятся в главном городе Мадейры Фуншале, а также в Лиссабоне.

Нынешний эпицентр коронавируса - Италия

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 155 странах и территориях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса. В мире официально подтверждены почти 160 000 случаев заражения, почти 6 тысяч человек скончались, еще 76 тысяч больных выздоровели.

При этом почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. В Испании выявлено почти 6,4 тысячи заболевших, в Германии - 5,1 тысячи, во Франции - 4,5 тысячи. В Португалии пока официально зарегистрировано 169 пациентов с коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.