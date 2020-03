Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Решение касается оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов ("Реал" - "Манчестер Сити", "Барселона" - "Наполи", "Ювентус" - "Лион", "Бавария" - "Челси"), запланированных на 17 и 18 марта, всех игр 1/8 финала Лиги Европы (19 марта), а также всех матчей 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

