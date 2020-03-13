У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты коронавирус

У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты диагностирован коронавирус.

Весь основной состав команды и персонал клуба, имевшие контакты с Артетой, находятся в двухнедельной самоизоляции.

Тренировочный центр "Арсенала" закрыт, ближайшие матчи клуба в чемпионате Англии отменены.

"Я очень разочарован, - сказал 37-летний испанец Артета. - Я сдал тест, когда почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне позволят".

В субботу "Арсенал" должен был встречаться с "Брайтоном", однако этот матч Премьер-лиги пришлось отложить до лучших времен.

BBC Sport сообщает, что все 20 клубов Премьер-лиги хотят принять единую стратегию, и один из возможных вариантов, который будет обсуждаться в пятницу - это отложить остальные запланированные на эти выходные матчи.

"Здоровье нашей команды и широкой публики является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены", - сказал управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам.

"Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными лицами, чтобы должным образом справиться с этой ситуацией, и надеемся вернуться к тренировкам и играм, как только нам позволят медики".

Матч "Арсенала" с "Манчестер Сити" в среду был отложен в качестве меры предосторожности после того, как стало известно, что с игроками и руководством "Арсенала" общался владелец греческого клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом.

52-летний Маринакис встретился с несколькими игроками "Арсенала", когда "канониры" принимали греческий клуб в матче Лиги Европы две недели назад.

"Арсенал" тогда заявил, что ни один игрок или представитель персонала не будет проверен на коронавирус.

Защитник "Манчестер Сити" Бенджамин Менди находится в самоизоляции в качестве меры предосторожности после того, как член его семьи был помещен в больницу с симптомами коронавируса.

Три игрока основного состава "Лестер Сити" также находятся в самоизоляции после появления симптомов коронавируса.