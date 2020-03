Результат анализа стал известен незадолго до матча "Юты" с "Оклахомой-Сити Тандер", игра была отменена. Заразившегося игрока на арене не было. По данным телеканала TSN, положительный тест на коронавирус сдал французский центровой "Юты" Руди Гобер.

"Руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат по окончании игрового дня в среду до дальнейших уведомлений. Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса", - сказано в заявлении пресс-службы НБА.

Сам Гобер в понедельник на пресс-конференции, еще не зная о своем диагнозе, высмеивал панику из-за коронавируса. Он демонстративно потрогал все микрофоны и вытер руки о стол, после чего покинул медиа-комнату.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S