После проверки в Каунасском аэропорту Мессина призвал не паниковать: вы что сошли с ума?

Этторе Мессина скептически оценил ажиотаж, который вызван распространением коронавируса. 27 февраля вечером команда Olimpia из Милана прилетела в Каунасский аэропорт. Тренер сборной посмеялся как над местной дополнительной проверкой, так и вообще над чрезмерной реакцией на новую болезнь.

"Было немного смешно, ведь мы отдали им бланки без имен и фамилий, номеров. Такая и была проверка. Я не знаю, серьезно ли это, было ли это вообще проверкой", – посмеялся тренер.

В Литве долго решался вопрос, стоит ли вообще проводить этот матч с командой из Милана.

По словам Мессины, в Италии о коронавирусе тоже много говорят, но ему это кажется странным.

"Я понимаю, почему проходили дискуссии, но мы в них не участвовали. Я думаю, если оценивать в общем, реакция на ситуацию слишком обострена – как в моей стране, так и здесь. Конечно, положение серьезное, но я бы сказал, оно под контролем.

Я думаю, все нормально, все же сыграем. Все нормально. Думаю, решение разрешит игру было правильным", – сказал тренер Olimpia.

На еще один вопрос о коронавирусе он разозлился.

"Мы тренировались в обычном режиме. Может, вы думаете, что в моей стране дела обстоят как во время чумы в 15 веке? Вы понимаете, что вы говорите? Давайте говорить о реальных людях, которые борются с настоящими болезнями, например, раком. Давайте уважать их.

Люди сейчас словно сошли с ума из-за коронавируса, но данные показывают, что эта болезнь не страшнее воспаления легких. Только распространяется быстро. И больше ничего. Я не выдумываю, почитайте отчеты ВОЗ, там написано то же. Я не виню литовцев за эту панику, я говорю, что в первую очередь в самой Италии реакция чрезмерная", – сказал Мессина.

"В пятницу нас ждет тяжелый матч. Если он пойдет в неблагоприятном для нас ключе, может быть, мы устанем и начнем кряхтеть. Тогда люди испугаются, и матч придется остановить", – пошутил тренер.