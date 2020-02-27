Несмотря на рекомендации, "Жальгирис" будет играть с итальянцами

26 февраля правительство Литвы призвало каунасский "Жальгирис" в связи с угрозой коронавируса отложить намеченный на пятницу матч с миланским клубом Armani Olimpia или же играть без зрителей. Однако после консультаций с Евролигой, "Жальгирис" решил не следовать этой рекомендации.

Ситуацию в четверг прокомментировал директор "Жальгириса" Паулюс Мотеюнас.

"Мы хотим информировать, что вчера получили документ из Минздрава с рекомендацией не проводить матч. Мы обратились в Евролигу, нам ответили, что отложить матч нельзя.

Второй момент - игра без болельщиков, мы этот вопрос даже не обсуждали, поскольку болельщики - одна из составляющих нашего матча. Мы ради них играем и боремся. Мы предпримем все меры защиты. Постараемся гарантировать безопасное пребывание на арене", – сказал Мотеюнас.

"Мы говорили с игроками, никто даже не думал о том, чтобы не играть, – заметил он. – Евролига сотрудничает с ВОЗ. Евролига, увидев, что мы намерены предпринять, считает, что наилучшее решение - провести матч. Если отменить матч, надо корректировать все расписание – это очень сложно".

По словам Мотеюнаса, на арене "Жальгирис" будет не больше 10 болельщиков из Италии.

"Миланский клуб информировал, что болельщики, которые должны были ехать на матч, отказались от поездки. Значит, их не будет или будет очень мало. Те, кто покупал билеты отдельно. Максимум 10 человек", – заметил он.

"Будут средства для дезинфекции, везде заменили мыло, будем наблюдать болельщиков на входе. Мы оставляем за собой право не впускать подозрительных людей. Мы предпримем меры", – сказал глава "Жальгириса", заметив, что если комиссия по чрезвычайным ситуациям запретит проводить матч, то будут соблюдать требование.

Заседание комиссии состоится 27 февраля после обеда.