"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Из-за тревожной ситуации с распространением в Италии коронавируса каунасский баскетбольный клуб "Жальгирис"призвал болельщиков миланской команды AX Armani не ехать на предстоящий в пятницу матч Евролиги.

"С учётом того, что сегодня была объявлена экстремальная ситуация на уровне государства, и с целью предотвращения вероятного распространения вируса зарубежных болельщиков из Италии просят не ехать на упомянутый матч, который состоится на арене Жальгирё", – сообщил в среду клуб.

Как отмечает "Жальгирис", просьба прежде всего была направлена болельщикам, которые хотели приобрести билеты через клуб AX Armani.

Не ехать на матч также призывают тех, кто в последнее время был в Китае или регионах Северной Италии.

Клуб "Жальгирис" предупредил, что оставляет за собой право не пускать болельщиков на арену, если возникнут сомнения относительно состояния здоровья посетителей или относительно безопасности.

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. По словам представителей кабмина, это позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией и издавать обязательные к исполнению распоряжения.

В Литве пока не установлен ни один случай коронавируса.