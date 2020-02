26 января частный вертолет 41-летней легенды НБА разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.

На церемонии присутствовало около 30 тысяч человек. Среди них живые легенды лиги Майкл Джордан, Шакил О'Нил, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, а также десятки действующих игроков, включая Стефена Карри, Кайри Ирвинга, Джеймса Хардена и Рассела Уэстбрука.

Свои песни исполнили Бейонсе, Алиша Киз и Кристина Агилера. С речью выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Двухчасовая церемония завершилась короткометражным фильмом Брайанта, который был удостоен "Оскара".

A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant https://t.co/mGGQcpIJ34