Литовская сборная в первом товарищеском матче потерпела разгромное поражение

Литовская сборная по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, в первом товарищеском матче потерпела разгромное поражение. Команда со счетом 65:86 проиграла сборной Бельгии. Масколюнас не искал объяснений и оправданий, а просто извинился за такой результат.

"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.