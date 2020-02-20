Лионель Месси назвал Криштиану Роналду хищником

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал результативность и игровые кондиции своего главного соперника в борьбе за титул лучшего футболиста последних лет - форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси высказался о переходе Роналду в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала", за который португалец играл с 2009-го по 2018-й годы.

"Конечно, "Реал" ослаб после ухода Криштиану. Он потерял кучу голов и многое другое. Очевидно, что так и должно было произойти. У Мадрида отличные игроки, но Криштиану забивал 50 мячей за сезон. Таких сложно заменить", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

"Я не сомневался, что он продолжит забивать и в Италии. Криштиану - нападающий-хищник, он любит забивать в каждой игре и всегда найдет возможность поразить ворота. У него много хороших качеств, и он постоянно прогрессирует, меняет стиль и манеру, чтобы по-прежнему много забивать", - добавил Лионель, не уточнив, к какому отряду млекопитающих он относит себя.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Роналду 24 гола и три результативные передачи в 29 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. 32-летний Месси провел за "Барселону" 27 игр, забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

Добавим, что Криштиану забивает в 11 матчах подряд за туринцев, тогда как Лионель не может забить за каталонскую команду на протяжении четырех игр, но в последних трех встречах сделал шесть голевых передач.