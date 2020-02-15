"Манчестер Сити" отстранили от еврокубков на два года

Английский топ-клуб наказан за нарушение правил финансового фейр-плей. "Манчестер Сити" также обязали выплатить штраф в 30 миллионов евро. Клуб намерен подать апелляцию.

Футбольный клуб "Манчестер сити" два года не сможет выступать в еврокубках. Такое решение в пятницу, 14 февраля, приняла Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю (CFCB).

Британской топ-клуб нарушил правила финансового фейр-плей тем, что завысил долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 годы. Таким образом, действующий чемпион Англии не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. Кроме того, на "Манчестер Сити" наложен штраф в 30 миллионов евро.

"Манчестер сити" 8 лет подряд играл в Лиге чемпионов

В клубе заявили, что будут подавать апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS). "Манчестер Сити" является шестикратным чемпионом Англии. Четыре титула команда завоевала после 2008 года, когда ее владельцем стала компания Abu Dhabi United Group.

В 2019 году стоимость "Манчестер Сити" оценивалась в 2,7 миллиарда долларов. Команда участвует в основном турнире Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов.

Финансовый фейр-плей действует с 2011 года и обязывает подтверждать свою безубыточность клубы, которые участвуют в турнирах УЕФА. О нарушениях стало известно из расследования журнала Der Spiegel в ноябре 2018 года. Согласно расследованию, клуб фактически финансировался владельцем, а не за счет спонсора - авиакомпании Etihad.