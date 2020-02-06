Криштиану Роналду признался, что в детстве видел себя рыбаком

Один из лучших футболистов всех времен - нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - в день своего 35-летия припомнил свои детские мечты. В интервью изданию A Bola он признался, что мечтал стать рыбаком.

"Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл", - цитирует Криштиану Sports.ru.

В свои 35 лет португалец является пятикратным обладателем самой престижной мировой индивидуальной награды - "Золотого мяча". Он - чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов и семь раз становился лучшим бомбардиром этого еврокубка. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.

"Шестой финал Лиги чемпионов - это возможно. То, что я в "Ювентусе", дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", - добавил футболист.