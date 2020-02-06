Как сообщили РИА "Новости" в НИИ Склифосовского, в настоящее время состояние гимнастки удовлетворительное, но посетителей к ней не пускают.

По данным источников, прославленная спортсменка нанесла себе увечья - глубокие порезы на руке, однако неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло и что послужило причиной.

Известно лишь, что у нее диагностировали булимию - психическое заболевание, характеризующееся расстройством пищевого поведения.

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Кроме того, Александра недавно не попала в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Как пояснила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, у Солдатовой появились проблемы со здоровьем - "определенные наследственные моменты на уровне ДНК", давшие о себе знать в процессе взросления.

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A post shared by Aleksandra Soldatova 🕊❤🇷🇺 (@soldatovers) on Sep 8, 2018 at 9:21am PDT

Минувшей осенью Солдатова напугала болельщиков, потеряв сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого она не попала в сборную на чемпионат мира в Баку.