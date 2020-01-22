Российские футбольные клубы в 2019 году потеряли на трансферах $185 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала ежегодный отчет о трансферной деятельности клубов по итогам 2019 года, согласно которому во всем мире за отчетный период на приобретение 15 463 футболистов была потрачена рекордная сумма - 7,35 млрд долларов. Это на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Европейские клубы потратили на трансферы 5,6 млрд долларов (76,2% от общей суммы). Пять миллиардов из этой суммы пришлись на пять стран: Англию (1518,7 млн), Испанию (1286,6), Италию (873), Германию (686,2) и Францию (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место по этому показателю.

Показатель России оказался одним из худших в мире - отечественные клубы потратили на трансферы 285,6 млн, а заработали 100,4 млн. Общий отрицательный баланс составил 185.1 млн.

Во всем мире только у четырех стран баланс оказался хуже, чем у России - это Англия (- 549,9 млн), Испания (- 373,8 млн), Италия (- 346,2 млн) и Китай (- 289,7 млн). Положительное сальдо у Португалии (384 млн), Бразилии (299 млн), Голландии (273,6 млн), Франции (251,1 млн) и Аргентины (144,7 млн).