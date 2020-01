Европейские клубы потратили на трансферы 5,6 млрд долларов (76,2% от общей суммы). Пять миллиардов из этой суммы пришлись на пять стран: Англию (1518,7 млн), Испанию (1286,6), Италию (873), Германию (686,2) и Францию (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место по этому показателю.

Показатель России оказался одним из худших в мире - отечественные клубы потратили на трансферы 285,6 млн, а заработали 100,4 млн. Общий отрицательный баланс составил 185.1 млн.

FIFA reports show further upward trend in both men’s and women’s transfer markets in 2019

