МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, отстранять либо не отстранять Россию от крупнейших международных соревнований должно быть предельно четким и не допускать каких-либо толкований. С таким призывом выступил на пресс-конференции в пятницу, 10 января, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach).

Позиция CAS должна быть "безупречной", в противном случае дело может стать предметом разбирательств в других судах, добавил Бах. Кроме того, спортивные федерации смогут трактовать решение суда в Лозанне по-разному, что приведет к "полной сумятице", подчеркнул президент МОК.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

Россия в конце декабря 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство 9 января передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.