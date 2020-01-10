Медики установят, приводит ли игра в футбол к поражениям мозга

Бывший футболист Уэльса и Норвич Сити 51-летний Айван Робертс согласился на исследование мозга. Он принимает участие в масштабном проекте Университета Восточной Англии, который должен показать, приводят ли занятия футболом к пагубным изменениям головного мозга и к деменции, передает BBC.

Исследование мозга футболиста будет проводиться до конца его жизни с целью выявления максимально ранних признаков деменции.

Робертс сыграл более 800 матчей. И теперь он призывает других футболистов принять участие в исследовании. На данный момент ряд тестов установил, что риск смерти от деменции у футболистов выше, чем у среднестатистического человека. Проблему создает практика отбивания мяча головой.

Сообщается, что в исследовании Университета Восточной Англии будут использоваться онлайн-тесты для выявления изменений. Это будут тесты на память, внимание и ориентирование в пространстве. Проверку должны проводить каждые полгода. Университет планирует собрать 1 миллион фунтов для финансирования исследования.