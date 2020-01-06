Вчера вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Те, кто привык смотреть весь спорт по «Матчу» (и опоздавшие к началу трансляции), подумали, что Россия выиграла и стали поздравлять сборную с победой.

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Прямо сейчас в соцсетях творится полный ад – из-за того, что «МАТЧ ТВ» транслировал финал МЧМ-2011 года, люди всерьез думают, что наша молодежка победила ⠀ Среди тех, кто сильно заблуждается, оказался и Дмитрий Тарасов ⠀ Год только начался, но самое скоростное переобувание у нас уже есть! ⠀ Чтобы не оказаться в такой ситуации, подписывайтесь на @hockey_khl_nhl_sportsru

Публикация от Sports.ru (@sportsru) 5 Янв 2020 в 1:14 PST

Среди тех, кто ошибся, был российский футболист Дмитрий Тарасов, официальный телеграм-канал "Москвы 24" и даже председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, в реальности российская молодежка проиграла канадцам со счетом 4:3 и завоевала серебро ЧМ.