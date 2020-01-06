В России обрадовались победе хоккеистов, посмотрев не тот финал

Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею изначально должны были показать на «Матч ТВ», но когда туда вышла сборная России, сетку изменили: финал (а до этого — полуфинал) показали по Первому, пишет sports.ru.

Вчера вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Те, кто привык смотреть весь спорт по «Матчу» (и опоздавшие к началу трансляции), подумали, что Россия выиграла и стали поздравлять сборную с победой.

Когда председатель комитета Госдумы по спорту смотрел Матч-ТВ pic.twitter.com/6C8kLznniw — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 5 января 2020 г.

Среди тех, кто ошибся, был российский футболист Дмитрий Тарасов, официальный телеграм-канал "Москвы 24" и даже председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, в реальности российская молодежка проиграла канадцам со счетом 4:3 и завоевала серебро ЧМ.