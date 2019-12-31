В руководстве организации предлагают определять офсайд только в том случае, если между последним игроком защищающейся команды и атакующим футболистом имеется "очевидный просвет". Под таковым понимается случай, когда все тело атакующего игрока находится впереди защищающегося.
В настоящее время фиксируют даже "миллиметровые" офсайды, если часть тела атакующего футболиста находится впереди защитника. Это зачастую вызывает бурную реакцию болельщиков и дискредитирует систему видеоповторов (VAR).
Discussions are taking place inside Fifa that could see the offside law changed so that a player is offside only if there is “clear daylight” between them and the defending player, reports @martynziegler https://t.co/rkeHNWIetl— Times Sport (@TimesSport) December 31, 2019
Если в ФИФА одобрят данную идею, она в феврале будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.
В последний раз серьезные изменения в правило офсайда вносились в 90-х годах прошлого века, когда было определено, что атакующий игрок, находящийся на одной линии с защитником, не находится в положении вне игры.