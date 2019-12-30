"Зачем вы нас обманули?" - ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА

Ведущие российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в котором жестко раскритиковали действия ВФЛА и потребовали отчета о конкретных шагах по выходу из кризиса.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года.

Причиной послужили обвинения в нарушении антидопинговых правил семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Шляхтин впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена Юлия Тарасенко. Внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА состоится лишь 28 февраля.

В открытом письме, размещенном на странице Ласицкене в Instagram, отмечается, президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства на конец января. Тогда у атлетов сохранялись бы шансы на международный зимний сезон.

"Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля, про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики", - отмечается в письме.

Спортсмены также поинтересовались, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлен. Камнем преткновения остается дорожная карта, которую Минспорта РФ поручило ВФЛА до 3 декабря разработать и утвердить во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. Причем версия карты от РУСАДА давно существует.

Еще одним пунктом открытого письма стал ответ, связанный с обвинениями ВФЛА касательно "дела Лысенко". Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Позднее выяснилось, что вместо ответа ВФЛА попросила отсрочку до 2 января.

"Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу, и всех нас сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?" - говорится в череде вопросов к ВФЛА, ответов на которые с нетерпением ждут атлеты.