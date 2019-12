В частности, американские призеры Игр-2020 могут будут отказываться подниматься на подиум вместе с россиянами или же будут демонстрировать им символический жест, означающий их позицию по данному вопросу.

В США намерены проводить подобные демарши несмотря на угрозу санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который запрещает демонстрировать политические, религиозные, расовые заявления на олимпийских объектах.

Подобная тактика уже была отработана на чемпионате мира по плаванию, где англосаксы довели до истерики китайского трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна. Атлету с допинговой историей, к тому же прилюдно разбившему молотком пробирку с собственной допинг-пробой, отказались пожимать руку пловцы из Австралии и Британии.

It's the medal ceremonies you really don't want to miss at the Swimming World Champs #trust #integrity #confidence #sunyang pic.twitter.com/0Fgy5TA0i7