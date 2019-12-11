Американцы угрожают демаршами в Токио из-за "слишком мягкого" вердикта WADA по РФ

Американские спортсмены намерены устроить показательные акции протеста на Олимпиаде в Токио из-за недовольства "слишком мягким" решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, сообщает Daily Mail.

В частности, американские призеры Игр-2020 могут будут отказываться подниматься на подиум вместе с россиянами или же будут демонстрировать им символический жест, означающий их позицию по данному вопросу.

В США намерены проводить подобные демарши несмотря на угрозу санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который запрещает демонстрировать политические, религиозные, расовые заявления на олимпийских объектах.

Подобная тактика уже была отработана на чемпионате мира по плаванию, где англосаксы довели до истерики китайского трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна. Атлету с допинговой историей, к тому же прилюдно разбившему молотком пробирку с собственной допинг-пробой, отказались пожимать руку пловцы из Австралии и Британии.

Исполком WADA лишил на четыре года спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретил проводить крупные международные турниры на территории РФ. Допуск на турниры получат только те атлеты, которые докажут свою "чистоту".

Ранее генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт вместе со своими британскими коллегами неоднократно призывал полностью отстранить российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

Тем временем Комиссия спортсменов WADA рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться ужесточения санкций в отношении российского спорта.

Как утверждает The Times, члены комиссии заинтересованы в том, чтобы атлеты РФ не были допущены до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе.

В ближайшее время они проведут переговоры, на которых будет принято решение о том, будет ли подан прямой или встречный иск на случай, если Россия будет апеллировать о смягчении наказания.

"Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления", - цитирует члена комиссии спортсменов WADA Викторию Аггар The Telegraph.

У России есть 21 день с момента вынесения вердикта на обжалование решения WADA в CAS. Протест будет подан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) под давлением правительства РФ, хотя в WADA намекнули на бессмысленность этих действий на фоне очевидных доказательств.

"Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - предупредил директор РУСАДА Юрий Ганус.