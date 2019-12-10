Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА

Минюст США опубликовал доклад, в котором сообщил о подкупе российской стороной ФИФА ради получения права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Sky Sports.

В частности, в докладе сообщается, что бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил докладывал о том, что российский олигарх заплатил за выбор России в качестве страны-хозяйки, а в 2011 году в предполагаемом разговоре Владимир Путин сообщил об этом Дмитрию Медведеву.

Отметим, что в 2015 году Зепп Блаттер говорил, что по плану ЧМ-2018 года должен был пройти в России, а ЧМ-2022 — в США. Об этом было решено еще до голосования. Такой расклад устроил бы обе крупные державы, но в дело вмешался принц Катара, который очень хотел провести чемпионат 2022 года в своей стране.

21 декабря Блаттер был на восемь лет отстранен от футбола из-за коррупции.