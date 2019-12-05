РУСАДА призвало уволить всех тренеров сборной России по легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб.

Помимо этого, предложено отстранить сотрудников национального и региональных центров спортивной подготовки (ЦСП), а также руководителей школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) с последующей заменой должностных лиц.

По данным ТАСС, эти предложения содержатся в перечне антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), попавшего в распоряжение агентства.

Новые составы тренерских штабов должны быть утверждены специальной рабочей группой, в которую войдут представители РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта РФ, а также отдельных представителей ВФЛА.

РУСАДА также предложило провести ревизию врачебного состава ВФЛА с отстранением от работы со спортсменами всего врачебного персонала, связанного с допинговым кризисом. Еще одним из предложений РУСАДА является ревизия управленческого состава ВФЛА, а именно отстранение в полном составе действующих органов управления. Подбором новых кандидатов также должна заняться рабочая группа.

Этот план уже предлагался российским спортивным властям, а также ВФЛА в мае 2019 года, однако был ими категорически отвергнут.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила ТАСС, что некоторые предложения РУСАДА не могут быть реализованы.

"Вариант дорожной карты, предоставленной РУСАДА, конечно, будет изучен и проанализирован. Некоторые предложения выходят за рамки полномочий ВФЛА, некоторые по сути не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства и тех нормативных актов, которыми в нашей стране регулируется спорт и физическая культура. Будем продолжать общаться, чтобы найти разумный компромисс и подготовить эффективный и взвешенный, а главное - работоспособный документ", заявила Тарасенко.

Минспорт и ОКР в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. Бывший руководитель и четверо других сотрудников национальной федерации были обвинены в причастности к фальсификации документов с целью выгородить серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил. В настоящий момент должность исполняющей обязанности главы ВФЛА занимает Юлия Тарасенко.

Сама ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.