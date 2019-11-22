В ответ Моуринью заявил, что произнес эту фразу ради поддержания своего имиджа. Также Жозе в беседе с футболистами заявил следующее: "Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно".
Nobody:
Absolutely nobody:
Jose: pic.twitter.com/EcpmQJxwET— B/R Football (@brfootball) November 21, 2019
56-летний Моуринью оставался без команды с декабря прошлого года, когда был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", до этого он возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал".