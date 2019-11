Самый большой штраф установлен за опоздание на тренировку — 20 тысяч фунтов. Опаздывать нельзя и на командные встречи: за каждую минуту задержки придется выложить 500 фунтов. Те, кто не успевает на лечение, медицинские процедуры или на посадку в автобус для вылета в день матча, будут оштрафованы на 2500 фунтов стерлингов.

Телефоны, звонящие во время встречи команды или обеда, будут стоить игрокам одну тысячу фунтов, как и неправильная одежда в дни матчей.

Игроки, вовремя не сообщившие о травме или болезни, лишатся 10 тысяч.

Штрафы контролируются и собираются тренерским штабом Лэмпарда и удваиваются, если не выплачиваются в течение 14 дней. Все средства идут на благотворительность и нужды команды.

Штрафной лист «Челси» также показывает, что Лэмпард запретил агентам посещать тренировочную площадку, за исключением официальных причин. А также игроки должны сообщить клубу, если они намерены выехать за границу, даже в запланированные выходные дни.

