"Я никогда не нравился пожилым теткам". Уткин и Канделаки снова конфликтуют

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая не исключила, что он хочет возглавить канал вместо нее.

"Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: "Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить "Матч ТВ"?" Я работаю на своем канале. Мой канал зарабатывает на рекламе, у него растет база подписчиков, у меня хорошие комментарии от них — ну, в целом более или менее. И мало того, мой канал еще и показывает английскую Премьер-лигу. Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то "Матч ТВ"? Который глубоко убыточен, который ругают зрители, у которого подписчиков на "Матч Премьер" гораздо меньше, чем у меня здесь на YouTube, и в придачу он еще и не показывает английский футбол.

Но самый главный вопрос: а почему, собственно, вместо? Дело в том, что "Матч ТВ" в чем совершил революцию, так это в том, что наполнил новым смыслом выражение "генеральный продюсер". Обязанности генерального продюсера на "Матче" несколько меньше, чем обязанности уборщицы. Уборщице тоже нужно ничего не трогать, но она еще должна убрать за другими. А генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но еще и не обязан ни за кем убирать. Поэтому слово "вместо" тут совершенно не уместно.

Мало того, Тине кажется, что у меня масса свободного времени. Что ж, действительно, пожилые тетеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала. Это вообще мой бич — я никогда не нравился пожилым теткам. Девушкам нравился, совсем пожилым женщинам нравлюсь тоже — эффект бабушки и внука. А вот теткам — нет. Надеюсь, вы меня научите, как привлечь их внимание», — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.