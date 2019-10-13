Как сообщает NOS, четырехкратный олимпийский чемпион ехал на тренировку на велосипеде. Поворачивающий автомобиль не уступил 33-летнему спортсмену дорогу, что и стало причиной аварии.
"По дороге на каток в Инцелле меня на низкой скорости сбила машина. В основном беспокоит колено. Завтра я улечу домой и в скором времени пройду углубленное обследование. Надо подождать и посмотреть, будут ли последствия для старта нового сезона".
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Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie. Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen... #balen
Свен Крамер - один из наиболее титулованных спортсменов в истории конькобежного спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 20-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин), 10-кратный чемпион Европы в классическом многоборье (рекорд среди мужчин).
Специализируется на дистанциях 5000 и 10 000 метров, также выступает на дистанции 1500 метров. Действующий рекордсмен мира в командной гонке.