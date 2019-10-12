Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон меньше чем за 2 часа

12 октября в Вене легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге преодолел марафонскую дистанцию менее чем за два часа - за рекордные 1 час 59 минут и 40,2 секунды.

Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.

В качестве официальных рекордов засчитываются результаты забегов на открытых соревнованиях. Забег Кипчоге в Вене таковым не был и потому зарегистрирован не будет.

Кипчоге, который еще до забега сравнил новый рекорд с высадкой на Луне, заявил, что его достижение является крупнейшим событием в легкой атлетике после того как Роджер Баннистер установил в 1954 году свой рекорд, пробежав менее чем за 4 минуты одну милю (1609 метров).

"Я чувствую себя прекрасно, но после рекорда Роджера Баннистера прошло 65 лет, - заявил Кипчоге. - И вот я побил рекорд в два часа для того, чтобы вдохновить других и показать миру, что нет предела возможностям человека".

"Могу сказать, что устал. Бежать было трудно. Надо помнить, что сопровождавшие меня являются сильнейшими спортсменами мира, и я ценю их помощь", - сказал после забега Кипчоге.

"Мой рекорд много значит для Кении", - добавил он.

С первой попытки кенийского бегуна преодолеть двухчасовой рубеж на дистанции 42,2 км прошло больше двух лет. Тогда, 6 мая 2017 года, Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25.

Хотя до поставленной цели Кипчоге не хватило 26 секунд, он установил неофициальный мировой рекорд, к которому никто из его соперников за прошедшее время даже не приблизился.

"Я чувствую себя более подготовленным, и я уверен в себе", - сказал Кипчоге перед марафоном в Вене.

Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Забег в Монце в мае 2017 года проводился в рамках проекта Breaking2, спонсором которого выступила американская компания Nike.

Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу IAAF и был организован исключительно для того, чтобы цель - 42,2 км за 1:59 - была достигнута.

Поэтому Кипчоге бежал по специально подготовленной трассе - 4,4 раза по кругу 9,6 км. Место и время для проведения забега выбирали очень тщательно, исходя из того, что все условия должны быть максимально благоприятными.

При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря (Вена расположена на 165 метрах над уровнем моря), минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении (с Веной - час разницы), также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием.

Кроме того, погодные условия, по словам организаторов, должны были быть идеальными: ни жаркая погода, ни холод для такого забега не подходят. Идеальной погодой, со слов организаторов, является температура в районе 10 градусов по Цельсию и низкая влажность. Именно такая погода наблюдалась в субботу утром в Вене.

Как и два года назад, Кипчоге бежал в сопровождении 41 пейсмейкера, поочередно сменявщих друг друга. Все пейсмейкеры - сильнейшие бегуны мира, в их числе - швейцарец Жульен Вандерс, австралийцы Джек Рейнер и Бретт Робинсон, а также норвежские бегуны - братья Ингебригтсен.

Напитки и гели Кипчоге передавали сопровождавшие на велосипедах. Поэтому спортсмен не терял время, останавливаясь или замедляясь на пунктах питания, как это обычно происходит на марафонах.

Согласно правилам IAAF, сопровождение пейсмейкеров и такая помощь в организации питания во время забега недопустимы, именно поэтому забег в Вене не входит в программу IAAF, и новый рекорд Кипчоге также будет неофициальным, как и рекорд на трассе в Монце. Однако это нисколько не умаляет значения события, уверен Кипчоге.

"Забег в Берлине [Берлинский марафон 2018 года] и забег в Вене - вещи абсолютно разного порядка. В Берлине - бежишь и бьешь мировой рекорд. В Вене - бежишь и создаешь историю. Это как первый человек на Луне", - сказал перед забегом Элиуд Кипчоге.

Чтобы пробежать такую дистанцию за указанное время, спортсмену пришлось бежать со скоростью 1 км за 2 минуты 50 секунд. На Лондонском марафоне 2019 года, как отметил Джим Рэтклифф, пейсмейкеров, способных поддерживать темп Кипчоге, не было.

Журналисты спросили спортсмена, поможет ли историческое событие - преодоление марафонской дистанции за 1:59 - улучшить отношение к спорту высоких достижений в мире, которое явно пострадало после череды громких скандалов, связанных с допингом.

"Я приведу вам пример: в саду есть цветы и есть сорняки. Когда мы говорим о Вене, мы говорим о цветах. Давайте будем думать о цветах, о том, что они могут цвести и делать всех в этом мире счастливее", - ответил Кипчоге.