Рапшис на несколько метров обогнал своих соперников и вышел в финал с лучшим результатом

ELTA , ru.DELFI.lt

Danas Rapšys Foto: Sputnik / Scanpix

Литовец Данас Рапшис был самым быстрым в заплыве на 200 м вольным стилем среди мужчин на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).

Литовский спортсмен преодолел дистанцию за 1 мин. 48,62 сек. Позади него были два голландских пловца с результатами в 1 мин. 49,90 сек. и 1 мин. 50,16 сек. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 67 спортсменов, а восемь вышли в финал. В пятницу Д. Рапшис одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем, а в субботу завоевал серебро на дистанции 200 метров. На дистанции 200 м брассом Андрюс Шидлаускас занял седьмое место и вышел в финал - 2 мин. 13,90 сек Лучший результат - 2 мин. 08,72 сек. показал голландский спортсмен.

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