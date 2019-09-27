Такие жалобы поступили от капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, а также главного тренера сборной Судана Здравко Логарушича.
Никарагуанский игрок заявил, что вообще не участвовал в голосовании, так как в ФИФА забыли выслать ему надлежащий бланк.
Специалист обнародовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.
Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL— Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019
23 сентября Лионель Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. В голосовании участвовали тренеры и капитаны национальных команд, а также представители СМИ и болельщиков.
ФИФА опровергла заявление Барреры о подлоге, опубликовав его форму для голосования за подписью игрока и печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Месси, Мане и Роналду. Аналогичный ответ после перепроверки бланков пришел и на претензии Судана - голоса тренера сборной были подсчитаны правильно.
Другая драма разыгралась в Египте. Местная мегазвезда Мохаммед Салах сильно обиделся на свою футбольную ассоциацию, которая за него не проголосовала.
Позднее выяснилось, что голоса тренера и капитана команды Египта в пользу Салаха были признаны недействительными из-за того, что их подписи на бюллетенях были выполнены прописными буквами.