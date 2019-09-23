"Барселона" выдала худший за четверть века старт в чемпионате Испании

В пятом туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" проиграла со счетом 0:2 в гостях "Гранаде". У хозяев поля мячи забили Рамон Азиз (2') и Альваро Вадильо (66'), реализовавший пенальти.

Каталонцы набрали всего семь очков на старте сезона и занимают сейчас седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Эрнесто Вальверде дважды победила, однажды сыграла вничью и потерпела два поражения.

В последний раз "Барселона" так неудачно стартовала в национальном первенстве 25 лет назад - в сезоне-1994/95, когда каталонцами руководил Йохан Круифф.

"В концовке нам не хватает сил, чтобы атаковать. Это странно. Подобное уже происходило в матчах с "Боруссией", "Осасуной". Мы должны стать лучше, мы постараемся изменить ситуацию, - приводит слова главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде El Chiringuito. - Я чувствую ответственность за этот результат. Я зол, и мы действительно не заслуживали победы. Наша команда должна признать преимущество соперника. Нас обыграли, и "Гранада" могла забить гораздо больше".

"Гранада" (10) сенсационно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, но уже сегодня на первое место может подняться "Севилья" (10), которая сыграет дома против "Реала" (9).