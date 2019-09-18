Криштиану Роналду: "Гол Буффону был прекрасен, но не лучше секса с Джорджиной"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил свой гол ножницами в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 и секс с девушкой Джорджиной Родригес, сообщает "Матч-ТВ".

— Я пытался забить подобный гол много лет. У меня 700 забитых голов, но такого не было. И наконец-то я забил через себя в красивом прыжке. И это в игре с «Ювентусом» в ворота Буффона в Лиге чемпионов. Прекрасный гол.

— Это было лучше, чем секс?

— Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной, — сказал Роналду в интервью ITV.

Напомним, Роналду, выступая за «Реал», забил через себя в ворота Джанлуиджи Буффона матче против "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18. После этого гола трибуны туринского стадиона аплодировали Роналду стоя.

34-летний Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2017 года, у них есть общая дочь Алана Мартина.