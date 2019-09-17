Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Утром 17 сентября они покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области. Также из колонии выпустили младшего брата Александра Кокорина Кирилла.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении футболистов. Суд также постановил освободить по УДО Кирилла Кокорина.

В начале мае суд в Москве приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина — к году и шести месяцам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, они должны были находиться в колонии 6,5 и 7,5 месяцев соответственно. Кирилл Кокорин получил 1,5 года колонии, друг футболистов Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.

В октябре 2018 года Кокорин, Мамаев и их друзья напали на водителя Виталия Соловчука на парковке у московской гостиницы «Пекин», а затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в «Кофемании».