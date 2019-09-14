В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала 27-летнего нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.

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Решение о трехматчевой дисквалификации было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном. Форвард "Вашингтона" уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать данное решение.

Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.