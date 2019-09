В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала 27-летнего нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT